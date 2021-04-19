Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про складну ситуацію із забезпеченням компанії дизпаливом, зокрема про те, що УЗ має запас палива тільки на 4 доби.
Відповідне повідомлення поширила прес-служба компанії.
"Укрзалізниця" зараз має 2 контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного палива. У той же час через відмову постачальників відвантажувати паливо за договорами компанія має запас дизельного палива на 4 доби", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.
"Укрзалізниця" контролює ситуацію й має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу палива найближчим часом", - повідомила прес-служба.
Як повідомляє Обозреватель із посиланням на свої джерела, запасів дизпалива на Придніпровській і Південно-Західній залізниці залишилося на два-три дні.
Дефіцит палива викликаний зривом тендерів, зазначає видання. За даними системи Prozorro, по 3 із 4 процедур контракти так і не були підписані з переможцем через зростання ціни майже на 15%, з 23,7, тис. грн за тонну до 27,2 тис. грн.
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За словами джерела "Обозревателя", УЗ, щоб уникнути повної зупинки, може взяти паливо з Держрезерву, але для цього необхідне рішення Кабінету Міністрів.
Нагадаємо, УЗ в 2020 році на прозорих аукціонах закупила 250 тис. тонн дизельного палива і заощадила на цих закупівлях майже 1 млрд грн.
Укрзалізниця: що відомо
- "Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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