В Америці з'явиться справжній революційний авіалайнер: завод для нього уже почали будувати

Інтегрована аеродинамічна схема типу Blended Wing Body забезпечить літаку зниження витрати палива на 50%.

Американська компанія JetZero зробила ще один крок до створення літака майбутнього Z4 - вона розпочала будівництво заводу, де будуть складати крилаті машини. Про це JetZero повідомила у своєму пресрелізі.

JetZero розпочала будівництво виробничого заводу в штаті Північна Кароліна. Промисловий комплекс площею близько 740 тисяч квадратних метрів зведуть поруч з аеропортом Підмонт-Тріад. Обсяг інвестицій сягне 4,7 млрд доларів. Протягом десяти років проєкт має створити понад 14 500 робочих місць.

У найближчому майбутньому на заводі хочуть налагодити виробництво перспективних пасажирських літаків Z4, створених за схемою "інтегральне крило", яку розглядають як одну з найбільш інноваційних у сучасному авіабудуванні.

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JetZero Z4 - головні особливості

JetZero Z4 - це революційний пасажирський літак на 250 місць, який використовує схему Blended Wing Body. Йдеться про інтегровану конструкцію, де плавно з’єднані корпус і крило. Це забезпечує унікальні переваги, адже підіймальну силу створює майже вся поверхня.

Завдяки тому, що фюзеляж також працює як крило, літак потребує менше конструктивних матеріалів і створює менше аеродинамічного опору. Очікується, що завдяки новій аеродинамічній схемі споживання палива може бути знижене приблизно на 50% у порівнянні з традиційними пасажирськими літаками.

Розрахункова дальність польоту Z4 становить до 9 260 км, що дозволяє йому працювати на далекомагістральних маршрутах.

Проєкт підтримується низкою великих авіаційних і оборонних гравців. Зокрема, United Airlines розглядає можливість замовлення до 200 літаків. До ініціативи також долучилися Alaska Airlines та Delta Air Lines.

Крім того, підтримку проєкту надають NASA та Повітряні сили США, які інвестували близько 235 млн доларів у розробку повнорозмірного прототипу. Перший політ літака з двигунами Pratt & Whitney запланований на 2027 рік.

Окрім цивільної версії JetZero також проєктує військові варіанти Z4, включно з літаком-дозаправником та транспортником. Передбачається, що інноваційна аеродинамічна схема дозволить забезпечити дозаправнику вдвічі більшу дальність польоту.

Інноваційні літаки - інші новини

Нагадаємо, нещодавно американська компанія Electra представила своє бачення літака майбутнього в рамках дослідницької програми NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050.

Йдеться про великий літак місткістю понад 100 пасажирів. Він отримає двопрохідний салон, як у великих сучасних широкофюзеляжних літаках, але в розмірності вузькофюзеляжного авіалайнера.

А ще раніше нідерландський стартап Elysian Aircraft представив оновлену концепцію електричного літака E9X, яка суттєво відрізняється від попередніх версій.

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