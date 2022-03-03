Кількість електротранспорту на маршрутах скорочено, на лінії виходять лише 29 трамваїв і 30 тролейбусів.

В Одесі у зв'язку зі зміцненням оборони міста змінили схему руху електротранспорту.

Про це журналістам повідомили в мерії міста.

Зокрема, тролейбуси маршруту №10 прямують до вул. Грецької, №9 - по Італійському бульвару, Привокзальній площі й далі за маршрутом, трамваї маршруту № 3 - до Старосінної площі.

З метою запобігання терактам на кінцевих зупинках служба безпеки комунального підприємства "Одесміськелектротрнас" проводить обстеження рухомого складу.

Кількість електротранспорту на маршрутах скорочено у зв'язку зі зниженням пасажиропотоку. Наразі на лінії виходять тільки 29 трамваїв і 30 тролейбусів, які їздять лише до 17:00. Як пояснили в мерії, треба час, щоб розвезти по домівках водіїв до 19:00 - початку дії комендантської години.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" зробила рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них.

Вас також можуть зацікавити новини: