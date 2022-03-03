Повідомляється, що зі збитого літака вистрибнув парашутист, його шукають.

Окупанти здійснили атаку в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Зокрема, як повідомив мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, збито літак противника, який намагався атакувати військову частину в Біленькому.

"Зафіксована спроба атаки на військову частину в населеному пункті Біленьке. Атаку відбили", - підкреслив Граждан.

Він зазначив, що літак противника начебто збито, але з нього вистрибнув парашутист. Людей попросили повідомляти про втікача-окупанта до кол-центру: 04849 3-33-33, 067 333 0623.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що українська ППО справді збила російський літак, який намагався обстріляти електропідстанцію в селі біля курортної Затоки Білгород-Дністровського району.

Окрім того, головне управління ДСНС в області повідомило, що російська армія здійснила ракетний обстріл в Затоці.

"Усі живі та неушкоджені. Не зрозуміло, що було їх ціллю, хіба що табір ромів, яких вони тепер вже бояться, але і ті з'їхали на нове місце задовго до атаки. Жарти жартами, але ці нікчеми заплатять за усе зло, яке спричинили нашій країні", - зазначили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого російський корабель підбив молдавське цивільне судно "Міленіум Спіріт" в районі порту Південний. Також повідомлялося, що підбито судно під прапором Панами Namura Queen.

Також кораблі Російської Федерації вимагали від цивільного судна "Helt" зайти в небезпечну зону Чорного моря, щоб окупанти могли прикриватися цивільними як живим щитом. В іншому випадку кораблі РФ обіцяли відкрити по судну вогонь.

Сьогодні стало відомо, що "Helt" затонуло біля Одеси в результаті ворожого обстрілу.

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