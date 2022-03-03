"Укрзалізниця" робить рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закриває продаж квитків на них.
Про це 3 березня повідомили у прес-службі компанії.
Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:
- №1/2 Константинівка - Івано-Франківськ
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород
- №5/6 Маріуполь - Рахів
- №7/8 Київ - Чернівці
- №15/16 Харків - Рахів
- №17/18 Харків - Ужгород
- №21/22 Харків - Трускавець
- №25/26 Одеса - Рахів
- №29/30 Київ - Ужгород
- №31/32 Кривий Ріг - Ужгород
- №35/36 Одеса - Перемишль
- №37/38 Одеса - Ужгород
- №41/42 Дніпро - Трускавець
- №45/46 Краматорськ - Ужгород
- №49/50 Київ - Трускавець
- №55/56 Київ - Рахів
- №57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
- №77/78 Одеса - Ковель
- №81/82 Київ - Ужгород
- №85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель
- №91/92 Київ - Львів
- №95/96 Київ - Рахів
- №97/98 Київ - Ковель
- №114/113-142/141 Лиман - Львів
- №119/120 Запоріжжя - Львів
- №129/130 Кременчуг - Ворохта
- №149/150 Полтава - Чернівці
- №135/136 Одеса - Чернівці
- №249/250 Київ - Чернівці
- №749/750 Київ - Івано-Франківськ
- № 705 Дарниця - Київ Пас – Львів
- № 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
- № 723 Харків - Львів
- № 747 Киів - Тернопіль.
Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
Як повідомляв УНІАН, згідно з наказом Львівської обласної Військової адміністрації від 2 березня, чоловіки віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської області у зв'язку з евакуацією, мають не пізніше 24 годин після прибуття з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.