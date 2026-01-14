Трамп допоміг: названо компанію-гіганта, яка продала найбільше пасажирських літаків

Американська компанія Boeing поступово виходить із багаторічної кризи.

За підсумками 2025 року Boeing випередила Airbus і вперше з 2018 року стала лідером за продажами авіалайнерів, повідомляє Bloomberg.

Кількість нових замовлень Boeing склала 1173 літаки, тоді як у Airbus цей показник становив 1000 крилатих машин. При цьому за кількістю поставлених клієнтам літаків Airbus як і раніше випереджає Boeing – компанії передали 793 і 600 літаків відповідно.

Американська авіабудівна корпорація отримує нові замовлення за підтримки Білого дому. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продав понад тисячу літаків Boeing, назвавши себе "королем" продажів.

Загалом, можна констатувати, що компанія Boeing поступово виходить із багаторічної кризи.

Нагадаємо, після двох авіакатастроф літаків Boeing 737 Max у 2018 і 2019 роках та подальших розслідувань кількість нових замовлень на американські авіалайнери у світі різко скоротилася. У 2020 році поставки Boeing досягли мінімуму в XXI столітті – всього 157 авіалайнерів.

Компанія Boeing змінила керівництво, а також виплатила багатомільйонні компенсації постраждалим від катастроф і штрафи регуляторам. Починаючи з 2021 року кількість замовлень на літаки Boeing почала зростати.

Boeing має успіхи не лише у сфері цивільного авіабудування, а й у програмах військових літаків. У минулому році стало відомо, що компанію обрали для створення новітнього винищувача шостого покоління F-47. За словами Дональда Трампа, це буде "найпередовіший, найефективніший і найсмертоносніший літак із коли-небудь створених".

Станом на сьогодні Boeing вже розпочала виробництво першого F-47. Як повідомлялося, політ винищувача заплановано на 2028 рік.

