Міністерство економіки оновило середні ціни на паливо.

Українських автолюбителів чекає нова ціна на бензин і дизельне паливо.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, яке підвищило граничну вартість бензинів на 20 копійки – до 28,40 грн за літр.

Водночас вартість дизельного пального після підвищення протягом жовтня на 1,12 грн за літр знизилася на 17 копійок - до 24,90 грн за літр.

Читайте такожУ Нацбанку розповіли, що буде з цінами на паливоЗ урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину на початок листопада не повинна перевищувати 33,40 грн за літр, дизпального – 31,90 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпальне повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Інші новини економіки:

Автор: Ганна Бредіхіна