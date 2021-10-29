За даними регулятора, цього року ціни на паливо зросли більш ніж на 26%.

У 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею – і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5%.

Про це йдеться в жовтневому інфляційному звіті, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України.

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"У 2021 році паливо подорожчає більш ніж на 26%. Крім прямого впливу на загальний індекс споживчих цін, це є істотним фактором тиску на інші ціни через збільшення транспортних витрат. У 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею – і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції нижче 5% в умовах помірної волатильності обмінного курсу. Тому в середньостроковій перспективі ціни на паливо матимуть певний дезінфляційний ефект", - йдеться в повідомленні.

Ціни на паливо:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у вересні в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2020 року - склала 11%, збільшившись з 10,2% у серпні та липні.

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

22 жовтня Міністерство економіки України підвищило середню вартість бензинів у розмірі 28,20 грн за літр і дизпалива – 25,07 грн за літр, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 33,2 грн за літр, дизпалива – 32,07 грн за літр.

Автор: Богдан Слуцький