Власник суперкара зекономив на миті і податках 71,3 тисячі доларів.

Найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну за час дії режиму пільгового розмитнення, став Ferrari за 221,4 тис. дол.

Про це заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

"Там в мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою, став "кубік" Mercedes G-class за 220 тис. дол. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. дол.", - написав Железняк.

За його словами, сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкара становила 71,3 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в Україні набув чинності закон про пільговий імпорт у період війни. Документ спрощував форму розмитнення та повністю звільняв від оподаткування операції з імпорту транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи оподаткування.

21 червня Верховна Рада ухвалила закон, який відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів з 1 липня.

1 липня Железняк заявив, що за період дії пільгового розмитнення автомобілів, що ввозяться з-за кордону, в Україну ввезли 236 тис. 792 автівки, сума пільг становила 26,1 млрд грн.