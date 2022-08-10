Рішення ухвалено з метою зняття навантаження на компетентні органи держав-членів ЄС, оскільки їм не доведеться обмінювати мільйони українських водійських посвідчень.

У Євросоюзі дозволили українцям зі статусом тимчасового захисту користуватися українським водійським посвідченням без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Правило почало діяти з липня.

Також зазначеній категорії можна користуватися водійськими посвідченнями старого зразка (оформленими кирилицею) без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія. Разом з тим необхідно мати документ для підтвердження особи.

Дозволено також користуватися виданим вперше на 2 роки українським водійським посвідченням навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення, які не були обміняні з початку 2022 року, всі інші – підлягають обміну на території України).

Українці можуть отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) водійське посвідчення зразка ЄС у разі втрати або викрадення українського посвідчення, інформує МВС.

"Це значно полегшує навантаження на компетентні органи держав-членів ЄС, оскільки їм не доведеться обмінювати мільйони українських водійських посвідчень", - пояснили в міністерстві.

Українські права в ЄС:

7 липня 2022 року на офіційному сайті Європейського парламенту повідомлялося про те, що українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проект був ухвалений Європарламентом і очікував схвалення Радою ЄС.

Українські біженці зможуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак знадобиться отримати підтвердження від української влади щодо дійсності прав і надати довідку, яка підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо.

Водії вантажівок і автобусів за певних умов зможуть обзавестися українськими сертифікатами компетентності та працювати в ЄС. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і здати тест. Потім вони отримають дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту.

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