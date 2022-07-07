Депутати Європарламенту підтримали відповідний проект, і тепер його має офіційно прийняти Рада ЄС.

Українські біженці зможуть використовувати свої національні водійські права на території Європейського Союзу без необхідності їх заміни. Відповідний проект був прийнятий Європарламентом і тепер очікує на схвалення Радою ЄС.

Про це стало відомо з замітки на офіційному сайті Європейського парламенту.

За проект було віддано 561 голос, проти — 6, а утрималося 5 депутатів. Тепер рішення має затвердити Рада ЄС протягом п'яти наступних днів. Регламент набуде чинності після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу.

Українські біженці зможуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки мають статус тимчасового захисту. У разі втрати прав можна буде оформити нові в ЄС. Однак знадобиться отримати підтвердження від української влади щодо дійсності прав і надати довідку, яка підтверджує фізичну і психологічну готовність сідати за кермо.

Водії вантажівок і автобусів за певних умов зможуть обзавестися українськими сертифікатами компетентності і працювати в ЄС. Для цього знадобиться пройти короткий курс навчання і здати тест. Потім вони отримають дозвіл працювати в Євросоюзі, поки діє статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, в середині червня інститут демографії та соціальних досліджень опублікував статистику щодо біженців. З першого дня повномасштабного вторгнення і до 10 червня Україну покинули 4,8 млн осіб. За цей же період повернулося 2 млн громадян. При цьому в ООН стверджують, що кількість українських біженців досягла 6,5 млн.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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