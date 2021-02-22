До 2025 року в Україні планується збільшення ринку міжнародних авіаперевезень до 25 млн пасажирів і 200 тис. тонн вантажів на рік.

Україна в 2021 році розпочне реконструкцію злітно-посадкових смуг в аеропортах Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомира та Вінниці.

Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"Цього року ми починаємо реконструкцію злітно-посадкових смуг в аеропортах Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомира та Вінниці. Також допрацьовуються окремі моменти в Херсонському аеропорту і доробляємо аеропорт в Миколаєві", - сказав він.

Згідно з представленою ним презентацією, до 2025 року в Україні планується збільшення ринку міжнародних авіаперевезень до 25 млн пасажирів і 200 тис.тонн вантажів на рік.

Крім цього, метою до 2025 року є зростання ринку внутрішніх авіаперевезень до 4 млн пасажирів на рік і до 5 тис.тонн вантажів на рік.

Що цьому передувало

Міністр інфраструктури Владислав Криклій висловив сподівання, що у 2022 році Мінінфраструктури зможе розпочати будівництво аеропорту в Закарпатті.

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2021 рік передбачає фінансування розвитку аеропортів у Дніпрі, Вінниці, Рівному та Херсоні.

Стратегія Міністерства інфраструктури передбачає щорічну модернізацію 5-6 аеропортів залежно від обсягів фінансування.

Влада планує розвивати регіональні аеропорти в 16 містах України в рамках Державної програми.

22 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський повідомив про початок у 2021 році проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями.

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Автор: Павло Степанець