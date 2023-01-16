Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизила ціни на бензин та дизельне пальне.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95".
Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню, до 51 грн/л.
Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне в цих мережах також знизилась на 1 гривню, до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.
На стільки ж здешевшали преміальна марка бензину А-95 і дизельного пального на станціях "Автотранс", Neftek і UPG.
На 0,16–1 гривню ціни на пальне знизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango та інші.
Ринок пального в Україні
Раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що європейці нервують через очікування другого етапу ембарго на російську нафту в лютому2023 року, тому ситуація з пальним в Україні може бути також напруженою.
Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня в мережах АЗС зменшилась на 15 копійок, до 29,55 грн/л.