У мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 51 грн/л.

Частина автозаправних станцій в Україні з 13 по 16 січня знизила ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95".

Так, у мережах ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 гривню, до 51 грн/л.

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Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості й дизпальне в цих мережах також знизилась на 1 гривню, до 53 грн/л і 54 грн/л відповідно.

На стільки ж здешевшали преміальна марка бензину А-95 і дизельного пального на станціях "Автотранс", Neftek і UPG.

На 0,16–1 гривню ціни на пальне знизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango та інші.

Ринок пального в Україні

Раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначав, що європейці нервують через очікування другого етапу ембарго на російську нафту в лютому2023 року, тому ситуація з пальним в Україні може бути також напруженою.

Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня в мережах АЗС зменшилась на 15 копійок, до 29,55 грн/л.

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