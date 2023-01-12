На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 21 і 53 копійки, до 28,92 і 28,63 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ з 11 по 12 січня в мережах АЗС зменшилася на 15 копійок, до 29,55 грн/л.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 21 і 53 копійки, до 28,92 і 28,63 грн/л, собщает Enkorr.ua.

"Олас" і VostokGaz знизили ціни на 1,6 і 0,6 грн/л.крім того, на 10-50 коп./л подешевшав автогаз і в мережах U. GO, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7" і "Авіас".

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Війна в Україні та ситуація на АЗС:

Середня ціна на скраплений газ з 6 по 9 січня в мережах АЗС зменшилася на 18 копійок, до 29,16 грн/л.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України влада знизила податковий тиск на паливну галузь, щоб вирішити проблему з дефіцитом пального: у березні 2022 року були скасовано акцизи, А ПДВ було зменшено з 20% до 7%.

21 вересня минулого року Верховна Рада прийняла закон про повернення акцизів на паливо. Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин - 100 євро за 1 000 літрів; дизель - 100 євро за 1 000 літрів; біопаливо - 100 євро за 1 000 літрів; газ - 52 євро за 1000 літрів.

28 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо.

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