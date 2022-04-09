Вокзал Краматорська призупинив роботу, евакуація продовжиться зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.

В "Укрзалізниці" заявили, що посилять заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів і по розділенню потоків пасажирів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі компанія.

"Зважаючи на зростаючу кількість атак по цивільних об'єктах, зокрема вокзалах, будуть додатково посилені заходи щодо недопущення скупчень навколо вокзалів, поділу потоків пасажирів", - сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" також повідомили, що вокзал Краматорська призупиняє роботу через пошкодження, евакуація людей відбуватиметься зі Слов'янська і Покровська на Донбасі, а також зі станції Новозолотарівка на Луганщині.

Удар по вокзалу Краматорська:

8 квітня окупанти завдали ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. За останніми даними, щонайменше 52 загинули та 109 отримали поранення.

Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже тривала евакуація жителів Донеччини в безпечні області України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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