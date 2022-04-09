Пасажирам порадили стежити за оголошеннями на вокзалі / фото УНІАН

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні 9 евакуаційних поїздів з Покровська та Слов'янська.

Про це УЗ повідомляє в Telegram.

Зі станції Покровськ виїдуть такі пасажирські та електропоїзди:

Покровськ-Львів 12:00;

Покровськ-Чернівці 13:00;

Покровськ-Чоп 16:00;

Покровськ-П'ятихатки-Львів 12:30;

Покровськ-П'ятихатки-Львів 14: 30.

Зі станції Слов'янськ:

№ 45 Слов'янськ-Ужгород 12:30;

№ 273 Слов'янськ-Чернівці 14:00;

№ 275 Слов'янськ-Тернопіль 15:00;

№ 277 Слов'янськ - Львів 16:30.

Також зазначається, що зі станції Слов'янськ буде відправлено 2 електропоїзди за диспетчерським розкладом. Пасажирам порадили стежити за оголошеннями на вокзалі.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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