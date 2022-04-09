Також зі станції Слов'янськ додатково буде відправлено 2 електропоїзди.

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні 9 евакуаційних поїздів з Покровська та Слов'янська.

Про це УЗ повідомляє в Telegram.

Зі станції Покровськ виїдуть такі пасажирські та електропоїзди:

Покровськ-Львів 12:00;

Покровськ-Чернівці 13:00;

Покровськ-Чоп 16:00;

Покровськ-П'ятихатки-Львів 12:30;

Покровськ-П'ятихатки-Львів 14: 30.

Зі станції Слов'янськ:

№ 45 Слов'янськ-Ужгород 12:30;

№ 273 Слов'янськ-Чернівці 14:00;

№ 275 Слов'янськ-Тернопіль 15:00;

№ 277 Слов'янськ - Львів 16:30.

Також зазначається, що зі станції Слов'янськ буде відправлено 2 електропоїзди за диспетчерським розкладом. Пасажирам порадили стежити за оголошеннями на вокзалі.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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