"Укрзалізниця" призначила на сьогодні 9 евакуаційних поїздів з Покровська та Слов'янська.
Про це УЗ повідомляє в Telegram.
Зі станції Покровськ виїдуть такі пасажирські та електропоїзди:
Покровськ-Львів 12:00;
Покровськ-Чернівці 13:00;
Покровськ-Чоп 16:00;
Покровськ-П'ятихатки-Львів 12:30;
Покровськ-П'ятихатки-Львів 14: 30.
Зі станції Слов'янськ:
№ 45 Слов'янськ-Ужгород 12:30;
№ 273 Слов'янськ-Чернівці 14:00;
№ 275 Слов'янськ-Тернопіль 15:00;
№ 277 Слов'янськ - Львів 16:30.
Також зазначається, що зі станції Слов'янськ буде відправлено 2 електропоїзди за диспетчерським розкладом. Пасажирам порадили стежити за оголошеннями на вокзалі.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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