Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті УЗ.

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.

Про це "Укрзалізниця" повідомила в Telegram.

Зокрема у Харкові:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

Дніпро:

10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.

Краматорськ:

13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;

16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.

Як повідомляв УНІАН, протягом березня "Укрзалізниця" вже евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України.

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