Протягом березня "Укрзалізниця" вже евакуювала 2,77 млн людей / фото t.me/UkrzalInfo
Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.
Про це "Укрзалізниця" повідомила в Telegram.
Зокрема у Харкові:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
Дніпро:
- 10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.
Краматорськ:
- 13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.
Як повідомляв УНІАН, протягом березня "Укрзалізниця" вже евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України.