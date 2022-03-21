Протягом березня "Укрзалізниця" вже евакуювала 2,77 млн людей / фото t.me/UkrzalInfo

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" повідомила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.

Про це "Укрзалізниця" повідомила в Telegram.

Зокрема у Харкові:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

Дніпро:

  • 10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.

Краматорськ:

  • 13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько опівночі на сайті https://uz-vezemo.com.

Як повідомляв УНІАН, протягом березня "Укрзалізниця" вже евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня у центральні та західні регіони України.

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