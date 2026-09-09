РФ атакувала поїзд на Харківщині: сталася пожежа, є постраждалі

Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Ворог завдав удару безпілотником типу "Шахед" по потягу сполученням "Харків - Ізюм", є постраждалі.

Як повідомляє Ізюмська МВА, удар зафіксовано сьогодні, 9 вересня, о 10:00.

"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с. Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, постраждали шестеро осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи, серед них – 62-річний чоловік, який перебуває у тяжкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували.

Ворожі атаки на пасажирські поїзди

Армія Росії продовжує атаки на пасажирські поїзди в Україні. За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, у прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура є одними з основних цілей ворога.

Так, учора, 8 вересня, на підʼїзді до Сум двома прицільними ударами ворожих "Шахедів" був атакований потяг "Київ – Суми". Минулося без постраждалих.

Також того ж дня росіяни атакували регіональний поїзд сполученням "Дніпро – Запоріжжя". Його пасажирів завчасно евакуювали. Згодом було підтверджено загибель провідниці, яка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.

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