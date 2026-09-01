Війна в Україні вступає у нову смертоносну фазу, - The Guardian

З моменту повномасштабного вторгнення Росії 58 залізничників було вбито, а щонайменше 318 отримали поранення.

Росія розпочала нову смертоносну фазу у своїй війні проти України, навмисно завдавши ударів по залізничній мережі країни: внаслідок останніх ударів по Києву загинули шестеро співробітників. Про це пише The Guardian.

Державна залізнична компанія України "Укрзалізниця" повідомила, що її працівники загинули внаслідок влучання балістичної ракети в локомотивне депо. Росіяни завдали ударів по інших залізничних об’єктах під час масованого бомбардування Києва та Київської області. Загинули щонайменше 12 осіб, десятки отримали поранення, зокрема троє дітей.

Зазначається, що жорстокий удар стався на тлі ескалації атак Росії на українську столицю. Починаючи з минулого тижня, протягом шести днів вони проводили безперервні рейди, намагаючись порушити повсякденне життя та деморалізувати мешканців міста. Напад стався за кілька годин до того, як українські діти розпочали новий навчальний рік.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії 58 залізничників було вбито і щонайменше 318 отримали поранення. Залізнична мережа України є третьою за величиною в Європі: протяжність колій становить 24 000 км. Вона стала рятівним колом для цивільного населення країни під час війни, перевезши чотири мільйони людей і близько 120 000 домашніх тварин.

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко назвав залізницю "кістяком економіки України". Вона була основним логістичним постачальником для армії та промисловості країни і щотижня перевозила 600 000 осіб. Це була найбільша компанія України, в якій працювало 170 000 осіб.

Робота "Укрзалізниці"

За його словами, саме з цих причин Росія намагається зруйнувати залізниці. У перший рік війни вона атакувала мости, які можна було легко замінити. Потім вона завдала удару по залізницях та електропідстанціях. Потім Україна перейшла на використання дизельних двигунів. За його словами, цього року Росія розпочала "прямі атаки на цивільні локомотиви" - підступна тактика в той час, коли Україні бракує засобів протиповітряної оборони.

Лещенко сказав, що якщо дрон "Шахед" наблизиться до поїзда на відстань менше 50 км, його доведеться евакуювати, і продовжити рух можна буде лише після того, як загроза мине. Загалом цього року Росія потрапила в мережу понад 1500 разів - більше, ніж за весь 2025 рік. Усього пошкоджено 249 вагонів і 492 локомотиви.

Потяги, які колись славилися своєю пунктуальністю, тепер регулярно затримуються, іноді на 12–15 годин. Через сирени повітряної тривоги пасажири змушені виходити з потягів і ховатися, у тому числі взимку. Українська журналістка Тетяна Заєць розповіла, як ховалася, коли над її головою пролітали російські дрони:

"Це було пекло. Поїзд зупинився вночі десь у центральній Україні. Я навіть не знаю назви міста. У напівсні я лише почула, як провідник сказав "евакуація". Ми взяли з собою лише особисті речі та цінні речі. На вулиці йшов дощ. Дякую провідникам, що роздали ковдри. Так ми протрималися дві години. Поки над головою гуділи дрони-камікадзе, ми залізли під товарний вагон. Останній вагон поїзда був повний дітей. Їх везли з лікарні. Вони плакали уві сні. Я думала, що потрапила в якийсь фільм жахів. Але ні, це наше життя".

Минулого тижня ворожий безпілотник врізався в поїзд в Одеській області, на борту якого перебувало 600 осіб, у тому числі 15 дітей.

"Поїзд зупинили, нас вигнали. Ми чули вибухи, все горіло. Було страшно", - розповів один із пасажирів.

Російський терор в Україні

У липні Росія вбила й покалічила найбільше українських дітей за чотири роки повномасштабної війни.

"За даними Моніторингової місії ООН, у липні 2026 року було зафіксовано найбільшу кількість українських дітей, які постраждали від російської агресії, з квітня 2022 року. У липні 2026 року загинуло сімнадцять дітей і 166 отримали поранення - у півтора раза більше, ніж у червні", - йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

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