Залізничні компанії, які кваліфікуються як "єдине підприємство", тепер мають пропонувати "наскрізні квитки".

ЄС ввів нові правила пасажирських перевезень залізницею. Правила вже набули чинності і встановлюють більш комплексний захист пасажирів при зриві поїздки.

Комісар з питань мобільності та транспорту Адіна Валеан заявила: "Нові правила покращать захист залізничних пасажирів, які стикаються із затримками, скасуваннями та пропущеними рейсами. Вони також краще відповідають потребам людей з обмеженими можливостями або обмеженою рухливістю", йдеться в повідомленні на сайті ЄС.

Нові правила встановлюють:

У тих випадках, коли пасажирам не було запропоновано - протягом 100 хвилин з моменту переривання - рішення про те, як продовжити подорож, вони отримають нове право на самостійну зміну маршруту. У таких випадках пасажири тепер можуть самі організувати альтернативний проїзд залізницею або автобусом, і перевізник має відшкодувати "необхідну, доречну і розумну" вартість додаткового квитка.

Залізничні компанії, які кваліфікуються як "єдине підприємство", тепер мають пропонувати "наскрізні квитки", а це означає, що пасажири мають більше прав, якщо вони запізняться на пересадку, включаючи право на відшкодування вартості квитка або компенсацію, на розміщення, якщо поїздка не може бути продовжена того ж дня.

Керуючим інфраструктурою та залізничним підприємствам тепер доведеться надавати динамічну інформацію про дорожній рух та подорожі в режимі реального часу не лише залізничним підприємствам, а й продавцям квитків та туроператорам.

Розширюючи доступ до систем бронювання залізничних компаній, нові правила також дозволять продавцям і операторам готувати більш інноваційні пропозиції, такі як пакетні квитки, що охоплюють різних перевізників, і комбінації стикувань.

Нова система також зміцнює механізми розгляду скарг і зміцнює зобов'язання національних властей співпрацювати в цьому відношенні.

Крім того, нова структура включає кілька нових положень, покликаних зробити залізничні перевезення більш зручними для людей з обмеженими можливостями або з обмеженою рухливістю.

Залізничне підприємство, продавець квитків або туроператор не має права вимагати, щоб така особа супроводжувалася іншою особою, за винятком випадків, коли це суворо необхідно для дотримання встановлених правил доступу. У цьому випадку супроводжуюча особа має право на безкоштовний проїзд і місце поруч з людиною, якій вона допомагає.

Період попереднього повідомлення для запитів про допомогу також був скорочений до 24 годин, що значно коротше, ніж потрібно для інших видів транспорту (36 годин для автобусів і 48 годин для повітряного і водного транспорту).

Новий набір правил також передбачає спеціальні місця для зібраних велосипедів, що робить їх обов'язковими для всіх нових поїздів, замовлених після 7 червня 2025 року, а також для поїздів, які з цієї дати проходять серйозну модернізацію. Відео дня

Нове законодавство також встановлює правила розробки залізничними підприємствами та національними органами влади планів збільшення та вдосконалення перевезення велосипедів, а також інші рішення, що заохочують спільне використання залізниць та велосипедів.

Щоб створити рівні умови з іншими видами транспорту, в регламенті також уточнюється:

Залізничні підприємства не зобов'язані:

Виплачувати компенсацію за затримки або скасування, викликані "форс-мажорними обставинами".

Це надзвичайні обставини, не пов'язані з роботою залізниці, такі як екстремальні погодні умови, пандемії та теракти. Це положення застосовуватиметься лише в тому випадку, якщо перевізник не може ані запобігти, ані уникнути - незалежно від вжитих запобіжних заходів - наслідків цих подій.

Страйк працівників залізничного перевізника не є надзвичайною обставиною. Положення про форс-мажор лише звільняє залізничну компанію від виплати компенсації за затримку або анулювання, але не від інших зобов'язань.

Навіть при настанні форс-мажору залізничному підприємству все одно доведеться відшкодувати вартість квитка або перенаправити пасажира на інший маршрут, а також надати допомогу.

Перевезення в ЄС

У червні 2022 року ЄС та Україна підписали угоду про вантажні перевезення. Договір скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для перевезень до ЄС, що дозволяє безперебійно експортувати продукцію з України. Термін дії угоди - рік. Документ набув чинності з 29 червня.

12 жовтня в Міністерстві інфраструктури повідомили, що Україна для здійснення міжнародних автоперевезень отримала 100 додаткових базових квот на 2023 рік.

У листопаді 2022 року в ЄС схвалили угоду про спрощення автоперевезень з Україною. Повідомлялося, що угоди є частиною відповіді ЄС на збої в транспортних секторах України та Молдови.

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