Найбільше голосів віддали за назву "Центральна залізниця".

Українські громадяни за допомогою додатку "Дія" визначилися з новою назвою для "Південно-Західної залізниці".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Продовжуємо залізну українізацію. "Південно-Західну" іта "Південну" гілки "Укрзалізниці" назвали ще за географічною прив'язкою до Російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба міняти", - зазначив Федоров.

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У зв'язку з цим він повідомив результати голосування в мобільному додатку "Дія" щодо обрання нової назви для "Південно-Західної залізниці".

"Проголосували 1,1 млн українців. З них - понад 417,2 тис. за варіант "Центральна залізниця", - повідомив Федоров.

Тепер українці можуть обрати нову назву для "Південної залізниці".

"Заходьте в "Дію" та вибирайте нову назву. Там є чотири варіанти. Опитування триватиме до 17 березня", - додав він.

"Укрзалізниця" та перейменування

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що АТ "Укрзалізниця" розпочинає трирічну програму "Залізна українізація", мета якої – повністю позбутися імперських та російських назв, позначень, зображень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.

Повідомлялося, що регіональні філії "Південна залізниця" та " Південно-Західна залізниця" змінять назви в рамках програми українізації об'єктів залізничного транспорту.

Процес перейменування регіональних філій буде завершено в 2023 році.

Комплексна програма розрахована на 2023-2025 роки. За ці три роки в кілька етапів планується українізувати все, що пов'язує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.

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