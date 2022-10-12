Всього на наступний рік Україна матиме 475 базових квот, що на 27% більше, ніж у 2022 році.

Україна для здійснення міжнародних автоперевезень отримала 100 додаткових базових квот на 2023 рік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України в Facebook.

Зазначається, що ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів автомобілями територіями країн-учасниць системи багатосторонньої квоти дозволів ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту).

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"Всього на наступний рік Україна матиме 475 базових квот. Це на 27% більше, ніж ми мали у 2022 році та протягом кількох останніх років. Таке рішення остаточно було ухвалено напередодні групою з автомобільного транспорту міжнародного транспортного форуму в Парижі. Додаткові квоти дозволять поліпшити експортну спроможність України та дадуть можливість зберегти стабільні ланцюги поставок товарів між нашою країною і країнами-учасницями ЄКМТ", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що цього року Україна уклала з ЄС угоду про "транспортний безвіз". Завдяки цьому без спеціальних дозволів українські перевізники мають право здійснювати лише двосторонні та транзитні перевезення до 27 європейських країн.

"Дозволи ЄКМТ потрібні перевізникам, які здійснюють рейси в 52 країни-учасниці ЄКМТ. Вони дають можливість здійснювати не тільки двосторонні та транзитні перевезення вантажів, але і їх транспортування з/в треті країни", - додали в прес-службі.

Також наголошується, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна частина товарів експортується автомобільним транспортом. Наприклад, у вересні фізичний обсяг такого експорту склав 1,4 млн тонн.

Війна в Україні та перевезення:

17 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про вантажні перевезення.

Наприкінці червня 2022 року Україна і Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом.

Угодою передбачено скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень до держав ЄС, що дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску на кордонах.

Також угодою передбачені заходи щодо спрощення визнання водійських документів. Тепер Україна і ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.

Термін дії угоди - 1 рік з можливістю пролонгації. Тимчасово документ набув чинності з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

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