За підсумками місяця портові оператори обробили понад 14 млн тонн вантажів.

За січень 2022 року вантажообіг українських портів зріс до 14,9 млн тонн вантажів, що на 49% більше показника аналогічного періоду 2021 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури в Facebook.

Відзначається, що за січень портовими операторами в морських портах перевантажено 11,4 млн тонн експортних вантажів (на 46% більше показника січня 2021 року), 2,6 млн тонн імпорту (на 70,7% більше показника січня 2021 року), 689,2 тис.тонн транзиту (на 11,9% більше показника січня 2021 року) і 192,9 тис. тонн каботажних вантажів (в 3,4 рази більше показника січня 2021 року).

Читайте такожЗеленський підписав закон про внутрішній водний транспорт

"Найбільшу питому вагу в січні склала обробка зернових вантажів і руди - відповідно 6 млн тонн (в 2 рази більше показників 2021 року) і 3,06 млн тонн (+7%). Обсяг перевалки чорних металів склав 1,32 млн тонн (-3,1%). Перевалка вугілля за січень зросла в 5,5 рази і склала 865 тис.тонн", - повідомляють у прес-службі.

Як змінювалися показники:

За даними Держстату, транспортні підприємства України в січні-липні 2021 року, порівняно з січнем-липнем 2020 року, збільшили перевезення вантажів на 4,7%. У той же час, перевезення вантажів водним транспортом скоротилася на 4,8% (до 2,6 млн тонн).