Чиновники мають намір реалізувати масштабний проект.

Штучний інтелект залучать для боротьби з київськими заторами - планується впровадження інтелектуальної транспортної системи.

Про це заявив голова науково-технічної ради Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Петро Оленич, пише сайт 44.ua.

Він підкреслив: робота над розробкою системи для Києва вже почалася. Майбутній проект має намір підтримати велика європейська компанія, що спеціалізується на впровадженні системи оптимізації трафіку у великих містах за допомогою штучного інтелекту.

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"У нас є така мета - за п'ять років до невпізнання змінити Київ і розібратися з проблемою заторів. Адже кожному з нас вже набридло спізнюватися на будь-яку зустріч через проблеми на дорогах", - зазначив Оленич.

Сьогодні вранці в Києві в черговий раз утворилися затори по основних магістралях, що ведуть зі спальних районів в центр міста.

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Автор: Юрій Годован