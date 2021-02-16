Рух по столиці ускладнений через безліч ДТП.

У Києві сьогодні з самого ранку утворилося безліч заторів. Повсюдно фіксуються ДТП, через що пересуватися по столиці стає ще важче.

УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

Читайте такожСьогодні на киян чекає сонячний день, температура вночі впаде до -19°

Традиційно затори утворилися на в'їздах у Київ. Ускладнюють ситуацію ДТП, які сталися в районі метро "Святошин" і "Виставковий центр", також дві аварії сталися на вул. Богатирській.

Рух практично зупинився на пр. Перемоги від с.м. "Житомирська" до с. м. "Берестейська". Така ж складна ситуація спостерігається на відрізку від с.м. "Політехнічний інститут" до с. м. "Університет".

Також затори скували вул.Богатирську, Щусєва, Парково-Сирецьку, Дегтярівську, проспект Лобановського, Голосіївський проспект, бульвар Лесі Українки у бік центру, вул. Набережно-Хрещатицьку та Набережно-Рибальську включаючи Гаванський міст.

Ускладнено рух на всіх мостах через Дніпро у бік Правого берега.

На Лівому березі в заторах зупинилися бульвар Перова, пр. Визволителів, вул. Миропільська, Броварський проспект, а також проспект Бажана від с. м. "Позняки" до Південного мосту.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська