Найбільше постраждав підрозділ з виробництва обладнання для авіаційної галузі.

Британський виробник обладнання для авіації, суден та енергетики Rolls-Royce закінчив 2020 рік зі збитками від основної діяльності до вирахування податків у розмірі £4 млрд.

Про це йдеться на сайті Rolls-Royce.

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Річна виручка компанії знизилася з £15,5 млрд до £11,8 млрд.

Як заявив глава Rolls-Royce, представляючи річну звітність компанії "2020 рік виявився безпрецедентним".

Найбільше постраждав підрозділ з виробництва обладнання для авіаційної галузі.

Rolls-Royce отримує від авіакомпаній виплати за кількість годин, які налітають вироблені компанією двигуни. Оскільки у 2020 році через пандемію авіапасажирських перельотів було мало, надходження виявилися вкрай низькими. Компанії довелося піти на скорочення 9 тис. робочих місць і залучити додаткове фінансування в обсязі £5,3 млрд. У нинішньому році Rolls-Royce має намір продати активи на £2 млрд, щоб покрити частину боргів.

Акції компанії, які за рік з початку пандемії втратили 38%, на публікацію звітності відреагували позитивно і в ході ранкових торгів на Лондонській фондовій біржі показували зростання на 1%.

Rolls-Royce в Україні

У 2019 році Rolls-Royce встановив рекорд продажів в Україні.

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Автор: Олена Коваленко