З січня по вересень Україна імпортувала легкових автомобілів із загальною митною вартістю 3 млрд 276 млн доларів, що на 14% більше, ніж торік. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром".
Зазначається, що в цьому році було ввезено 239 тис. вживаних та нових легкових авто, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідери серед країн-експортерів потрапили Сполучені Штати Америки та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Німеччина - 47527 одиниць;
- США - 37367;
- Китай - 28653;
- Японія - 24065;
- Франція - 12565;
- Південна Корея - 12497;
- Чехія - 10501;
- Словаччина - 10361;
- Велика Британія - 10151;
- Мексика - 10066.
Український ринок авто - останні новини
Раніше повідомлялося, що в жовтні українці придбали 4,7 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті тоді користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y.
У жовтні також ввезли 5,8 тисячі нових легкових авто в Україну. При цьому найпопулярнішими машинами тоді стали Toyota RAV4 та Renault Duster.