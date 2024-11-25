В цьому році було ввезено 239 тис. вживаних та нових легкових авто / фото freepik.com

З січня по вересень Україна імпортувала легкових автомобілів із загальною митною вартістю 3 млрд 276 млн доларів, що на 14% більше, ніж торік. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром". 

Зазначається, що в цьому році було ввезено 239 тис. вживаних та нових легкових авто, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 

Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідери серед країн-експортерів потрапили Сполучені Штати Америки та Китай.  

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  • Німеччина - 47527 одиниць;
  • США - 37367; 
  • Китай - 28653; 
  • Японія - 24065; 
  • Франція - 12565; 
  • Південна Корея - 12497; 
  • Чехія - 10501; 
  • Словаччина - 10361; 
  • Велика Британія - 10151; 
  • Мексика - 10066. 

Український ринок авто - останні новини 

Раніше повідомлялося, що в жовтні українці придбали 4,7 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті тоді користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y. 

У жовтні також ввезли 5,8 тисячі нових легкових авто в Україну. При цьому найпопулярнішими машинами тоді стали Toyota RAV4 та Renault Duster. 

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