Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина.

З січня по вересень Україна імпортувала легкових автомобілів із загальною митною вартістю 3 млрд 276 млн доларів, що на 14% більше, ніж торік. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "УкрАвтопром".

Зазначається, що в цьому році було ввезено 239 тис. вживаних та нових легкових авто, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідери серед країн-експортерів потрапили Сполучені Штати Америки та Китай.

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

Німеччина - 47527 одиниць;

США - 37367;

Китай - 28653;

Японія - 24065;

Франція - 12565;

Південна Корея - 12497;

Чехія - 10501;

Словаччина - 10361;

Велика Британія - 10151;

Мексика - 10066.

Український ринок авто - останні новини

Раніше повідомлялося, що в жовтні українці придбали 4,7 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найбільшим попитом в цьому сегменті тоді користувався компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

У жовтні також ввезли 5,8 тисячі нових легкових авто в Україну. При цьому найпопулярнішими машинами тоді стали Toyota RAV4 та Renault Duster.

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