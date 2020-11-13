На початку листопада Кернес вчергове став міським головою.

Стало відомо, чи встигне мер Харкова Геннадій Кернес з’явитися на присягу міського голови.

Про це повідомляє Суспільне.

"Всі ці вигадки про інавгурацію в "Шаріте" залиште тим, хто їх продукує", – сказав речник міськради Юрій Сидоренко.

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На уточнення, чи означає це, що Кернес особисто братиме участь у присязі, той відповів: "Так".

Однак про дату виписки мера Харкова чиновник не знає.

"Я вже втомився пояснювати. Щоранку у нього в палаті відбуваються консиліуми, на якому лікарі вирішують, чи можна його сьогодні або максимум завтра виписувати. Ми не знаємо ні про дати, ні про що. Ми знаємо тільки те, що щоранку проводяться консиліуми", – відповів Сидоренко.

Також Сидоренко додав, що Кернес повернеться, коли в того буде "все в порядку" з легенями.

Згідно з законом про місцеве самоврядування, кандидат у мери стає повноправним очільником міста з моменту складення ним присяги на пленарному засіданні міської ради. Раніше повідомлялося, що Кернес устигне повернутися в Україну до 20 грудня.

4 листопада Геннадій Кернес здобув перемогу на мерських перегонах і вчергове став міським головою. Проте залишається невизначеною ситуація зі станом здоров’я харківського голови.

За офіційною інформацією його оточення, політик нині проходить лікування від COVID-19 і загострень хронічних хвороб у берлінській клініці «Шаріте». На тлі таємничості навколо стану здоров'я Кернеса регулярно з'являються чутки про його смерть.

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Автор: Яна Ставська