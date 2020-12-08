У новій Київраді створили сім фракцій: стало відомо, хто їх очолив

До складу всіх фракцій увійшли 119 депутатів, найбільшими є "ЄС" з 31 депутатом та "УДАР" - з 29.

У Київській міській раді оголошено про створення семи фракцій. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні подання політсил, представники яких обрані до Київської міської ради, на початку сьогоднішнього засідання зачитав секретар Київради Володимир Бондаренко. Так, за його словами, надійшли подання про утворення: фракції «Єдність» у Київраді», до якої ввійшли 14 депутатів, головою обрано Олександра Омельченка;

фракції «Європейська солідарність» - 31 депутат, уповноважений представник фракції - Володимир Прокопів;

фракції «Слуга народу» - 12 депутатів ввійшли, уповноважена особа - Євгенія Кулеба;

фракції «Опозиційна платформа за життя» - 12 депутатів, уповноважений представник - Михайло Наконечний;

фракції «Голос» - 9 депутатів, голова фракції - Григорій Маленко;

фракції «ВО «Батьківщина» - 12 депутатів, голова - Денис Москаль;

фракції «УДАР» Віталія Кличка» - 29 депутатів, співголови – Дмитро Білоцерковець та Валентин Мондриївський. Таким чином, до складу всіх фракцій ввійшли 119 депутатів, найбільшими є «ЄС» з 31 депутатом та «УДАР» - з 29. Вибори в Києві: результати голосування Пройти до Київради вдалося сімом партіям. Найбільше крісел забирає «Європейська солідарність» – 20,52%, а також партія Віталія Кличка «УДАР» – 19,98%.

Крім того, у міськраду проходить «Єдність» Олександра Омельченка – 8,74%, «Опозиційна платформа – За життя» – 7,81%, ВО «Батьківщина» – 7,49%, «Слуга народу» – 7,53% та «Голос» – 5,97%.

За порогом мерії опинилися, зокрема, «Перемога Пальчевського» – 4,56%, «Сила і честь» Ігоря Смешка – 3,31%, «Свобода», – 3,14% і «Партія Шарія» – 2, 71%, Радикальна партія Ляшка – 0,33% Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Інна Андаліцька

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