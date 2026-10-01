Пєсков анонсував виступ Путіна на Валдаї, який 'чекає весь світ'

Зазвичай на цьому заході Путін міркує про війну проти України, відносини із Заходом та міжнародну безпеку.

Російський диктатор Володимир Путін виступить з промовою на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков і додав, що це виступ нібито очікують у всьому світі, пишуть росЗМІ. "Дуже важливі заяви, всі чекатимуть цього заходу", - анонсував той.

За словами представника Кремля, промова на "Валдаї" входить до числа щорічних виступів диктатора, які привертають велику увагу міжнародної спільноти.

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"Президент традиційно виступить. Це той виступ, один із кількох щорічних виступів президента, на який чекає весь світ", – сказав Пєсков.

Виступи Путіна на Валдаї

Путін традиційно бере участь у щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", де виступає з промовою та відповідає на запитання учасників. Під час цих заходів він порушує теми війни проти України, відносин із Заходом, міжнародної безпеки та формування багатополярного світу.

Нещодавно Путін переніс щорічну зустріч клубу "Валдай" із Сочі до Москви через загрозу українських безпілотників.

На зміні місця проведення заходу наполягли служби безпеки через побоювання щодо можливих атак.

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