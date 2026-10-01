У Києві з'явилася нова мініскульптура 'Шукай!': кому вона присвячена та де її знайти (фоторепортаж)

Мініскульптурка присвячена легендарній танцівниці Броніславі Ніжинській.

У Києві 30 вересня 2026 року відкрили нову мініскульптуру культурно-історичного проєкту "Шукай!" Юлії Бевзенко – вже 54-у за рахунком.

Як передає кореспондент УНІАН з місця подій, скульптурка присвячена Броніславі Ніжинській – видатній танцівниці та одній із найвпливовіших хореографок XX століття, яка докорінно змінила світовий балет. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня та реформаторкою модерного танцю.

Київ вшановує Ніжинську не просто так, адже саме в українській столиці вона у 1919 році заснувала свою легендарну "Школу руху", де розробляла авангардну хореографічну мову та виховала цілу плеяду видатних артистів, зокрема Сержа Лифаря. Це був час, коли балетний канон значною мірою визначала імперська російська традиція, а професія хореографа була майже виключно чоловічою.

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Встановлення цієї скульптури повертає київський період творчості мисткині в культурний контекст міста та нагадує про визначний внесок Києва у світову балетну спадщину, зазначають автори проєкту.

"Україні потрібні такі героїні. Ніжинська – приклад української мисткині світового масштабу, яка не намагалася вмістити себе в готову рамку. Мені близькі її безкомпромісність і автентичність, сміливість створити власний балет і йти за своєю цікавістю та пристрастю, навіть коли це означало сперечатися з каноном. Вона сама створила для себе місце у професії, де жінкам цього місця майже не залишали", – говорить авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

Знайти мініскульптурку Броніслави Ніжинської можна у Києві на фасаді будівлі Національної опери України по вулиці Лисенка, 5, безпосередньо під вікнами репетиційної (танцювальної) зали.

"Шукай!" – що відомо про проєкт

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, культурно-історичноий проєкт "Шукай!" у 2018 році заснувала київська гідеса Юлія Бевзенко: перша мініскульптурка з'явилася 29 січня 2018 року на фасаді одного з ресторанів на Андріївському узвозі – вона називалася "Котлета по-київськи". Згодом у столиці почали з'являтися все нові і нові тематичні мініскульптурки, так чи інакше пов'язані з історією міста.

Повномасштабна війна додала новий імпульс проєкту – у Києві почали з'являтися скульптурки, присвячені захисникам України.

Також нещодавно відкрилася мініскульптурка на фасаді будівлі редакції УНІАН, присвячена знаменитому ювеліру Іосифу Маршаку – саме тут колись стояла його фабрика.

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