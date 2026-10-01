Одна з найзаможніших країн ЄС масово закриває притулки для біженців

Українців, які досі не знайшли власне житло, розселять в притулках, що залишилися.

Фінське Міграційне відомство скоротить мережу центрів прийому шукачів притулку по всій країні. Як пише Yle, до кінця лютого мають припинити роботу вісім таких установ, стільки ж уже закрили протягом 2026 року.

Таким чином, кількість підрозділів системи прийому у Фінляндії зменшиться приблизно вдвічі. На початку червня у Фінляндії працювали 30 центрів для дорослих, 13 установ для неповнолітніх та два підрозділи для утримання людей під вартою.

Керівниця відділу послуг із прийому біженців Еліна Нурмі пояснює скорочення падінням кількості людей, які користуються системою. За її словами, кількість українців, які тікають від війни до Фінляндії, не зростає, а заявників на притулок з інших країн поменшало. Водночас частина людей, які раніше проживали у державних центрах прийому, вже переїхали в орендоване житло.

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Ситуацію також змінили нові правила, що набули чинності у вересні. Тепер послуги для шукача притулку припиняються через три місяці після отримання дозволу на проживання, якщо людина вже має дозвіл на переїзд в орендоване житло. Аналогічне правило діє для осіб із тимчасовим захистом – зокрема українців.

Yle зазначає, що після закриття центрів їхніх мешканців переселятимуть до інших установ, де є вільні місця, якщо вони не переїдуть у власне житло. За словами Нурмі, під час таких переміщень враховують побажання людей та їхні зв’язки з конкретним населеним пунктом – наприклад, роботу чи навчання. Водночас виконати всі побажання вдається не завжди.

Українці у Фінляндії

Як писав УНІАН, українські біженці масово залишають Фінляндію, віддаючи перевагу іншим країнам ЄС через труднощі з працевлаштуванням і мовний бар’єр.

Багато українців розповідають про невдалі спроби знайти роботу, оскільки навіть на фермах роботодавці вимагають знання фінської мови. За даними МВС Фінляндії, з приблизно 90 тисяч українців станом на початок року в країні залишалося близько 50 тисяч. Решта переїхали до інших держав ЄС або повернулися в Україну.

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