Росія вдарила дронами по Південному мосту в Києві: як тепер курсує транспорт (відео)

Під час влучання дрона по мосту якраз їхав потяг метро.

Російський дрон влучив у Південний міст у Києві - саме в цей момент по ньому на відкритому відрізку шляху проїжджав потяг метро. Про це повідомляє 5 канал, посилаючих на розповіді очевидців.

Зазначають, що дрон влучив в огорожу біля проїзної частини мосту.

"Пасажири почули потужний вибух і побачили спалах. Одразу після цього у вагоні зʼявився дим, а з вентиляції посипався попіл", - розповіли люди, які перебували в потягу метро.

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В повідомленні сказано, що люди не постраждали. При цьому потяг дістався правого берега, проїхавши відкриту частину шляху через міст, до станції "Видубичі", де пасажирів висадили. Очевидці не знають, чи потяг пошкоджено, але далі рух "зеленою" гілкою продовжив інший потяг.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

"Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань", - зазначив мер.

Оновлено 13:30. В КМДА повідомили, що унаслідок ворожої атаки тимчасово зі змінами курсують поїзди "зеленою" лінією метро та наземний громадський транспорт через Південний міст. Зокрема, поїзди рухаються лише підземними ділянками:

від станції "Сирець" до станції "Видубичі";

від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Крім того, в КМДА розповіли, що близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі.

"Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду", - ідеться в повідомленні.

Також наголошують, що фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан Південного мосту.

Оновлено о 15:15. Як повідомили у Київський міській державній адміністрації, рух наземного громадського транспорту через Південнийміст відновлено у звичайному режимі.

"Фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, автобуси №№ 22, 91 відновили рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху. Утім, на Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Тому, наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки"– "Червоний хутір".

Метро у Києві під час тривог

Як повідомляв УНІАН, Київська влада звернулася до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Серед іншого мали переглянути порядок організації руху мостами.

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що, за умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег.

Таке рішення було підтримано урядом.

Раніше під час тривог, поїзи метро не проїжджали відкриту ділянку на Південному мосту.

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