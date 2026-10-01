Відновлення сервісів неможливе: в Києві повністю припинив роботу великий дата-центр

Компанія прийняла рішення через російські атаки на об’єкт.

Внаслідок серії ударів російських окупантів зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу дата-центр "Парковий" в Києві. Про це компанія повідомила в мережі Facebook.

"В результаті серії ударів з боку РФ станом на 01.10.2026 р. майданчик дата-центру "Парковий" в Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", – ідеться в заяві.

В компанії підкреслюють, що пріоритетом для них є безпека працівників, які не постраждали. Дані клієнтів "Паркового" розгорнуті на резервних майданчиках у Євросоюзі.

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"Парковий" – український дата-центр, єдиний з комерційних в Україні, який має сертифікат TIER ІІІ від Uptime Institute, що відповідає міжнародному стандарту TIA 942, йдеться на сайті ІТ-спільноти DOU. Стандарт TIA 942 дає змогу забезпечити безперебійну роботу ІТ-інфраструктури клієнта навіть у періоди тривалих вимкнень електроенергії.

Удари Росії по датацентрах України – останні новини

Останнім часом Росія посилила удари по дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах в Україні. Це зокрема призвело до перебоїв з інтернетом у Києві. Дата-центри забезпечують обчислювальну потужність та зберігання даних для вебсайтів, корпоративних систем і широкого спектра онлайн-сервісів, тож пошкодження одного об'єкта може одразу вплинути на велику кількість користувачів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по цифровій та комунікаційній інфраструктурі існує постійна загроза втрати інтернету. У зв'язку з цим уряд готується до найгіршого сценарію.

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