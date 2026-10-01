РФ вдарила по Інституту ядерних досліджень у Києві: там розташований реактор

Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень.

30 вересня російський БпЛА задав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М).

Як повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України – Держатомрегулювання, пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано, постраждалих немає.

"Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися", - йдеться у повідомленні.

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В інспекції нагадали, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки.

Там також пояснили, що реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

"Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", - наголосили в Держатомрегулювання.

Російські атаки по Києву – останні новини

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня російський дрон влучив у Південний міст у Києві. Саме в цей момент по ньому на відкритому відрізку шляху проїжджав потяг метро. Люди не постраждали. При цьому потяг доїхав до правого берега, проїхавши відкриту частину шляху через міст, до станції "Видубичі", де пасажирів висадили. Очевидці не знають, чи потяг пошкоджено. Далі рух зеленою гілкою продовжив інший потяг. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

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