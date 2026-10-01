Ентузіасти зібрали міні-ПК у корпусі з чистого золота за $1,7 млн (фото)

Для "золотої" модифікації заявляють про підвищення ефективності охолодження на 30–50%.

Європейський виробник компактних комп'ютерів Kubb представив незвичайну версію свого безвентиляторного міні-ПК Fanless. Комп’ютер виготовлено за індивідуальним замовленням, а його корпус повністю виконано з 24-каратного золота. Як наслідок вага пристрою зросла зі звичайних 2,1 до майже 13 кг.

За незвичайний комп’ютер довелося заплатити близько 1,7 млн доларів (75 млн грн), при цьому всередині знаходиться цілком звичайне для такої ціни "залізо", пише PCWPlus.hu.

Головна причина використання дорогоцінного металу – не лише зовнішній вигляд. Kubb Fanless працює без вентиляторів, тому корпус виконує роль радіатора й відводить тепло від процесора. Золото проводить тепло на 30–50% краще за алюміній, тому такий корпус здатний ефективніше розсіювати тепло та забезпечувати повністю безшумну роботу.

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При цьому не можна назвати золото найкращим вибором для підвищення ефективності охолодження. Його теплопровідність становить близько 314 Вт/(м·K), тоді як у міді цей показник досягає приблизно 385 Вт/(м·K), а у срібла – 406 Вт/(м·K). Обидва ці метали значно дешевші за золото.

Стандартний Kubb Fanless оснащений процесорами Core Ultra 5 225H, Core Ultra X7 358H або Ryzen AI 5 340, підтримує до 128 ГБ DDR5 і має накопичувач M.2 NVMe. Також передбачені USB4, HDMI 2.1, два RJ45 і Wi-Fi, а за живлення відповідає адаптер потужністю 120 Вт.

Виробник не розкрив характеристики комплектуючих, встановлених у золотій модифікації. Оскільки комп’ютер виготовлено за індивідуальним замовленням, покупець міг вибрати більш потужне "залізо".

Аналітики стверджують, що епоха доступних комп’ютерів і консолей залишилася в минулому. Все через вибухове зростання попиту на серверне обладнання для штучного інтелекту та спричинений ним дефіцит чіпів пам’яті.

УНІАН повідомляв, щовчені навчилися добувати золото з комп’ютерів за допомогою сироватки.

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