Вступ нових країн до ЄС хочуть спростити: ЗМІ дізналися подробиці

Зараз кожна країна-член може заблокувати процес намертво на будь-якому етапі.

Єврокомісія готує нові правила розширення Європейського Союзу, які мають зробити процес вступу нових держав більш передбачуваним і зменшити можливості свавільного блокування рішень окремими країнами. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на проєкт так званої "стратегії перед розширенням", яку Єврокомісія планує офіційно представити 6 жовтня.

Як зазначає видання, Єврокомісія не очікує фундаментальної перебудови політик чи інституцій ЄС. Водночас частину змін можна буде здійснити без перегляду чинних договорів. Серед головних пропозицій – активніше застосовувати кваліфіковану більшість голосів замість принципу одностайності.

Автори зазначають, що зі збільшенням кількості членів ЄС зростатиме і ризик затримок і блокування рішень через наявність права вето у кожної з них.

Відео дня

За даними "Радіо Свобода", Єврокомісія пропонує поширити принцип голосування кваліфікованою більшістю і на проміжні етапи переговорів про вступ нових членів – зокрема відкриття та закриття переговорних кластерів. У документі наголошується, що остаточне рішення про вступ і надалі вимагатиме одностайності, однак проміжні рішення можуть ухвалюватися інакше. Це, за задумом Єврокомісії, має зробити переговорний процес ефективнішим.

Також пропонується запровадити для нових членів тимчасові зобов’язання не блокувати рішення Ради, які потребують одностайності, зокрема щодо подальшого розширення ЄС. Також Єврокомісія хоче посилити запобіжники від відступу нових членів від зобов’язань у сферах верховенства права, демократії та основоположних прав.

Ще одна пропозиція стосується економічних запобіжників, внутрішнього ринку та юстиції. Їхній термін дії хочуть збільшити з трьох до десяти років після вступу, хоча остаточний строк поки обговорюється.

У документі також пропонується поступово інтегрувати країни-кандидати до ЄС, зокрема у сферах безпеки, оборони та єдиного ринку. Водночас прогрес у реформах має відкривати кандидатам нові можливості.

Проблеми України на шляху до ЄС

Як писав УНІАН, Угорщина продовжує блокувати переговори про вступ України до ЄС навіть після зміни влади у Будапешті. Уряд Петера Мадяра невдоволений тим, що Київ пішов на недостатні, на його погляд, поступки у питанні розширення прав етнічних угорців в Україні.

Також ми розповідали, що лідер правої польської партії PiS Ярослав Качинський заявив про неприпустимість вступу України в ЄС, якщо Київ не відмовиться від героїзації ОУН та УПА. Качинський пообіцяв, що у разі перемоги PiS на парламентських виборах його партія блокуватиме європейську інтеграцію України.

Показово, що в минулому Греція роками блокувала переговори про вступ до ЄС сусідньої Македонії лише через те, що грекам не сподобалася назва країни-сусідки.

Вас також можуть зацікавити новини: