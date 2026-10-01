Зеленський заявив про нові домовленості з Єврокомісією щодо фінансування України

Для забезпечення надходження повного обсягу коштів визначено строки та необхідні кроки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес у переговорах з Європейською комісією для покриття фінансових потреб у 2026 та 2027 роках. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг", - заявив Зеленський.

За його словами, надалі в щомісячному режимі відбуватиметься координація цієї роботи, узгоджуватимуться дії.

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Він додав, що ця координація має бути постійною.

Також Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і усім європейським партнерам України.

"Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства", - підкреслив Зеленський.

Економічна ситуація в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Зеленський заявив, що загальний дефіцит коштів становить 27 мільярдів доларів. З цієї суми, близько 8-10 млрд потрібні, щоб забезпечити українських солдатів зброєю в січні, лютому та березні.

1 вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів України запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів. Уряд планує заощадити 70 мільярдів гривень та спрямувати їх на фінансування Сил оборони.

30 вересня Корецький відзначив, що Україна має незакриту "діру" в бюджеті 2026 року. Зокрема Україні необхідно залучити 20 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, щоб закрити частину потреб бюджету до кінця 2026 року. Від отримання цих коштів, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєнь для продовження активних бойових дій.

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