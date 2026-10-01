Частина домовленостей щодо посилення ППО України досі не виконана, - Зеленський

Втілення домовленостей досі не просувається на "командному рівні", зазначив президент.

Деякі погоджені домовленості з лідерами інших країн про посилення можливостей протиповітряної оборони України залишаються нереалізованими. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками селекторної наради із військовими, урядовцями та всіма керівниками служб, які працюють для захисту інфраструктури.

Як зазначив Зеленський, МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією.

"Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну", - розповів Зеленський.

Відео дня

Голова держави підкреслив, що важливо, аби у жовтні були додаткові ракети.

"Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні", - заявив Зеленський.

Водночас, президент висловив вдячність Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно.

"Вчора, сьогодні комунікував із лідерами: важливо прискорити команди", - додав Зеленський.

Посилення ППО України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на думку почесного професора міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка Раджана Менона, запаси ракет-перехоплювачів для української протиповітряної оборони скорочуються, тоді як Росія нарощує повітряні атаки та готується до ударів по енергетиці напередодні зими. Найближчі місяці можуть стати одними з найважливіших у війні.

Уряд Італії обіцяв до жовтня ввести в експлуатацію в Україні чотири батареї SAMP/T NG, здатні перехоплювати балістичні ракети, а також надати ракети-перехоплювачі Aster 30.

Крім цього, наприкінці вересня Україна отримала нову партію ракет до систем ППО NASAMS.

Вас також можуть зацікавити новини: