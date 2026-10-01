Samsung представила свої перші навушники відкритого типу: у чому їхня фішка

Подібні навушники вже є в асортименті Sony, Nothing, Huawei та інших брендів.

Компанія Samsung анонсувала нові бездротові навушники Galaxy Buds On – першу модель бренду у форматі відкритих навушників із кріпленням-кліпсою. Подібний формат вже використовують Sony, Nothing, Huawei та інші виробники.

Galaxy Buds On помітно відрізняються від звичайних Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Замість розміщення всередині слухового каналу навушники фіксуються безпосередньо на вусі. Такий формат розрахований на більш комфортне тривале використання без відчуття навантаження, пише PhoneArena.

Samsung оснастила новинку двома динаміками TwinBoost і технологією Audio Leakage Reduction, яка має зменшувати витік звуку назовні. За обробку аудіо відповідає процесор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а підсилювач виконаний за схемою Class D.

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Для дзвінків передбачено три вбудовані мікрофони, датчик вібрації кісткової провідності та технологію Intelligent Clear Call. Така система, запевняє виробник, забезпечує чіткість мови навіть у галасливих приміщеннях і на вулиці під час сильного вітру. Заявлений час автономної роботи становить до 9,5 години.

Продажі Galaxy Buds On у Південній Кореї розпочнуться 27 жовтня, а трохи пізніше новинка з’явиться у США та Європі. На батьківщині Samsung за навушники просять 300 тисяч вон, або приблизно 220 доларів. Таким чином, новинка за ціною розташувалася між Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro.

Раніше експерти назвали п’ять моделей навушників вартістю менше 50 доларів, які можуть замінити дорогі моделі. Серед них можна знайти як пристрої від відомих компаній, так і від менш популярних брендів.

УНІАН розповідав, що люди знову повертаються до дротових навушників – і справа не лише в ностальгії. Головна перевага дротових навушників очевидна: їх не потрібно заряджати й постійно стежити за рівнем заряду.

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