В США хочуть створити дата-центр з 456 ядерними реакторами

Проєкт передбачає використання понад 450 малих газоохолоджуваних ядерних реакторів.

Енергетичний стартап Valar Atomics подав пропозицію щодо будівництва Project Beehive – масштабного промислового комплексу, який планують розмістити на близько 9 тисячах акрів федеральних земель поблизу міста Прайс у штаті Юта. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Проєкт передбачає використання 456 малих газоохолоджуваних ядерних реакторів, які, за оцінками, вироблятимуть 9,6 ГВт електроенергії. Це більш ніж удвічі перевищує середню потужність усієї енергосистеми штату. Наразі в Юті в середньому виробляють 4 ГВт електроенергії, а влітку пікове споживання сягає майже 10 ГВт.

Project Beehive потрібен для забезпечення електроенергією масштабного дата-центру для штучного інтелекту. Річ у тім, що сучасні моделі ШІ вимагають колосальної кількості обчислювальної потужності, а звичайні електромережі США просто не здатні забезпечити такі об'єкти стабільною електрикою.

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17 вересня Адміністрація трастових земель штату Юта одноголосно схвалила оренду 640 акрів земель трастового фонду штату, призначених для реалізації проєкту. Наразі його розглядає Бюро управління земельними ресурсами США.

У межах проєкту Beehive планують використовувати ядерні реактори з гелієвим охолодженням замість традиційних реакторів із водяним охолодженням. Такий підхід дає змогу скоротити споживання води, що робить його придатним для розміщення обчислювальної інфраструктури в посушливих районах американського Заходу. Очікується, що комплекс самостійно забезпечуватиме виробництво ядерного палива та зберігання відпрацьованих ядерних відходів на своїй території.

У запропонованих газоохолоджуваних реакторах використовуватимуть паливо TRISO (триструктурне ізотропне). Воно складається з частинок ядерного палива, вкритих шарами кераміки та вуглецю. Таке паливо розраховане на роботу за екстремально високих температур без розплавлення, що забезпечує пасивні механізми безпеки.

Valar Atomics продемонструвала свою ключову розробку – мікрореактор Ward 250 – у пустелі Юти, приблизно за 30 миль від запропонованого місця реалізації проєкту Beehive. Під час демонстрації 1 липня компанія використала електроенергію, вироблену реактором, для живлення комп'ютера Nvidia.

Будівельні роботи, не пов’язані безпосередньо з ядерною частиною проєкту, можуть розпочатися вже наприкінці цього року, а перші реактори планують запустити у 2028 році.

На думку фахівців, проєкт Beehive демонструє масштабні амбіції компаній нової епохи, які сприяють відродженню атомної енергетики у США. Ці проєкти підтримує адміністрація президента США Дональда Трампа, яка запровадила масштабні регуляторні реформи для спрощення випробувань і впровадження малих модульних реакторів.

Ядерна енергетика – останні новини

Китайське "штучне сонце" готують до першого експерименту. Такі реактори-токамаки можуть відтворювати процеси термоядерного синтезу, подібні до тих, що відбуваються в ядрі Сонця. Їх розглядають як перспективні джерела величезних обсягів дешевої та чистої енергії для промислового використання.

Перспектива отримання чистої енергії, співмірної з тією, яку виробляють зорі, стала ще реальнішою після того, як вчені встановили світовий рекорд за обсягом енергії, отриманої внаслідок термоядерного синтезу.

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