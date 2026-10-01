Між Дубаєм та Абу-Дабі почали курсувати пасажирські поїзди: скільки коштують квитки

Дістатися з Дубая до Абу-Дабі тепер можна буде всього за годину.

Перший пасажирський поїзд між Дубаєм та Абу-Дабі (ОАЕ) вирушив у рейс 30 вересня 2026 року.

Як пише The Independent, таким чином дістатися з Дубая (станція Аль-Яяліс) до Абу-Дабі тепер можна буде за 64 хвилини.

Для порівняння: поїздка між цими містами на автомобілі або автобусі зазвичай займає близько півтори години, що робить новий залізничний маршрут найшвидшим способом пересування.

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Щодня між Абу-Дабі та Дубаєм курсують п'ять поїздів у кожному напрямку: два вранці та три в другій половині дня. Останній поїзд з Абу-Дабі відправляється о 17:43, а з Дубая – о 18:14.

Вартість квитків починається від 39 дирхамів (близько 477 гривень) у стандартному класі та від 109 дирхамів (близько 1334 гривень) у преміум-класі. Місця преміум-класу відрізняються збільшеним простором для ніг, можливістю відкинути спинку крісла, а також безкоштовним Wi-Fi та закусками.

Кожен із 13 нових поїздів розрахований на перевезення до 400 пасажирів. До 2030 року Etihad Rail планує збільшити щорічний пасажиропотік до 36,5 мільйонів осіб.

Видання нагадує, що національний залізничний оператор ОАЕ Etihad Rail раніше спеціалізувався виключно на вантажних перевезеннях, але тепер запустив пасажирські рейси по всій країні.

Маршрут "Дубай – Абу-Дабі" став другим після запуску лінії "Абу-Дабі – Фуджейра", відкритої в червні 2026 року (час у дорозі по ній становить 1 годину 45 хвилин).

При цьому в Etihad Rail зазначають, що мережа поступово розширюватиметься, з'єднуючи швидкісним сполученням 11 міст ОАЕ.

Після запуску повноцінної мережі пасажирських перевезень компанія Etihad Rail не виключає розширення діяльності за межі країни.

Водночас у компанії заявляють про високий попит на пасажирські залізничні перевезення, особливо серед сімей, людей, які щодня їздять на роботу, та туристів.

"Люди користуються поїздом не просто з цікавості – вони планують свої поїздки з урахуванням цього виду транспорту. Той факт, що пасажири бронюють квитки майже за два тижні, свідчить про те, що залізничне сполучення вже стає частиною процесу планування поїздок. Це важлива ознака того, що залізниця починає сприйматися як природний варіант пересування по ОАЕ", – прокоментувала цю новину операційна директорка Etihad Rail Азза Аль-Сувайді.

Потяги в ОАЕ

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, залізничне сполучення в ОАЕ функціонує лише з 2016 року, проте до цього року воно використовувалося виключно для вантажних перевезень.

Тестовий пасажирський поїзд Etihad із Дубая до Фуджейри здійснив свою першу поїздку на початку лютого 2026 року.

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