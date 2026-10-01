Україна закликала США вдарити санкціями по творцях російського аналога Starlink

Росія планує запустити свою нову систему вже у 2027 році.

Україна закликала США ввести санкції проти низки російських організацій, які причетні до створення супутникової системи "Рассвет". Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сенік, пише Reuters.

Сенік розповів журналістам, що Росія швидко розширює мережу супутників "Рассвет", зазначивши, що її мета – розпочати роботу у 2027 році – створить серйозні ризики для України. Він також попередив, що в разі запуску цієї мережі до кінця цього року РФ зможе використовувати її для наведення своїх ракет і дронів на українські цілі в режимі реального часу.

"Якщо ці структури не будуть піддані санкціям, це фактично зробить цю програму можливою для Росії, і це змінить правила гри", – підкреслив Сенік.

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Також тимчасовий повірений у справах України в США зазначив, що Києву необхідно отримати близько 300 додаткових ракет-перехоплювачів для Patriot до зими. Він додав, що Росія виробляє понад 100 балістичних ракет на місяць.

"Рассвет" працює на висоті близько 500 км

Раніше Росія підтвердила працездатність свого супутникового зв’язку "Рассвет" з орбіти висотою 500 кілометрів. Хоча російське супутникове угруповання й не вийшло на заплановану орбіту висотою 800 км, але випробування супутникового зв’язку за участю реальних користувачів у Заполяр’ї підтвердили працездатність системи.

Як писав "Мілітарний", невідповідність спочатку заявленим планам не створить технічних проблем для роботи "Рассвета", що підтверджують випробування в Ненецькому автономному окрузі. Також не можна виключати, що нинішня висота є лише проміжною, і супутники згодом відновлять підйом.

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