Колишнього політв'язня Романа Сущенка обрали першим заступником голови Черкаської обласної ради, депутатом якої він став, балотуючись на виборах від партії "Європейська солідарність".
Читайте такожНічне голосування: "слуга народу" зі скандалом очолив Одеську облраду
Про це Сущенко повідомив у Facebook.
“4 грудня 2020 року під час сесії Черкаської обласної ради більшість депутатського корпусу шляхом таємного голосування висловила мені щиру довіру та обрала першим заступником голови цього органу місцевого самоврядування”, - написав Сущенко.
Сущенко подякував усім депутатам, які підтримали його кандидатуру.
Ув'язнення Сущенка в Росії
- ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, і звинувативши у шпигунстві.
- 4 червня 2018 року суд у Москві засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.
- 7 вересня 2019 року Сущенко разом з іншими 10 українцями повернувся на Батьківщину в рамках обміну з РФ утримуваними особами.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram