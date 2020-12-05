Новини Черкас - екс-політв'язень РФ став заступником голови облради / УНІАН

Колишнього політв'язня Романа Сущенка обрали першим заступником голови Черкаської обласної ради, депутатом якої він став, балотуючись на виборах від партії "Європейська солідарність".

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Про це Сущенко повідомив у Facebook.

“4 грудня 2020 року під час сесії Черкаської обласної ради більшість депутатського корпусу шляхом таємного голосування висловила мені щиру довіру та обрала першим заступником голови цього органу місцевого самоврядування”, - написав Сущенко.

Сущенко подякував усім депутатам, які підтримали його кандидатуру.

Ув'язнення Сущенка в Росії

  • ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, і звинувативши у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 року суд у Москві засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.
  • 7 вересня 2019 року Сущенко разом з іншими 10 українцями повернувся на Батьківщину в рамках обміну з РФ утримуваними особами.

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Автор: Віталій Саєнко