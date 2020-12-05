Журналіст Роман Сущенко був обраний до Черкаської облради від партії "Європейська солідарність".

Колишнього політв'язня Романа Сущенка обрали першим заступником голови Черкаської обласної ради, депутатом якої він став, балотуючись на виборах від партії "Європейська солідарність".

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Про це Сущенко повідомив у Facebook.

“4 грудня 2020 року під час сесії Черкаської обласної ради більшість депутатського корпусу шляхом таємного голосування висловила мені щиру довіру та обрала першим заступником голови цього органу місцевого самоврядування”, - написав Сущенко.

Сущенко подякував усім депутатам, які підтримали його кандидатуру.

Ув'язнення Сущенка в Росії

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, і звинувативши у шпигунстві.

4 червня 2018 року суд у Москві засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

7 вересня 2019 року Сущенко разом з іншими 10 українцями повернувся на Батьківщину в рамках обміну з РФ утримуваними особами.

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Автор: Віталій Саєнко