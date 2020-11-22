У Львові у неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера міста.

На виборах міського голови Львова, за попередніми даними, перемогу здобуває Андрій Садовий із 62,8% голосів.

Про це йдеться в результатах екзит-полу, проведеного студією Савіка Шустера, телеканалом "Україна 24" і соціологічною компанією Liberty Report.

Його опонент Олег Синютка набирає 37,2%.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка - 1,21% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Своєю чергою, дослідницька агенція Fama, за результатами свого опитування, також віддає перемогу на виборах Андрію Садовому з результатом 61,6%.

У Олега Синютки - 37,4%, ще 1% бюлетенів вважається зіпсованим.

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Перший тур виборів мера у Львові

Згідно з остаточними результатами першого туру виборів, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 тис. 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 тис. 682).

Місцеві вибори в Україні: другий тур

22 листопада другий тур виборів проходить у 11 містах України: Львові, Бердянську (Запорізька область), Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область), Полтаві, Миколаєві, Слов'янську (Донецька область), Нікополі (Дніпропетровська область), Рівному, Ужгороді, (Закарпатська область), Черкасах.

Крім того, у 15 регіонах відбувається повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 3 депутатів - у 2 міських ради, 20 депутатів - у 13 селищних рад, 43 депутатів - у 32 сільради.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Олександр Топчій