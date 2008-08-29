Депутати Європарламенту хочуть, щоб Ющенко і Тимошенко помирилися

Брюссель. 29 серпня. УНІАН. Депутати Європарламенту від групи народних партій Чарльз ТЕННОК (Велика Британія) та Ельмар БРОК (Німеччина) закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА примиритися з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО для збереження територіальної цілісності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи народних партій Європарламенту, про це депутати заявили, коментуючи заяву, зроблену 18 серпня заступником глави Секретаріату Президента України Андрієм КИСЛИНСЬКИМ, у якій він звинувачував Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язках з лідерами Росії та у співпраці з Кремлем для гарантування її підтримки на президентських виборах 2010 року.

«Це обвинувачення є безпідставним й, очевидно, є спробою дискредитації прем’єр-міністра», - заявив Ч.ТЕННОК.

Він зазначив, що настав час для того, щоб В.ЮЩЕНКО залишив у стороні свою ворожнечу з прем’єр-міністром.

Коментуючи заяву А.КИСЛИНСЬКОГО щодо того, що зв’язки Ю.ТИМОШЕНКО з російськими лідерами підтверджуються недостатністю підтримки нею Грузії під час останнього конфлікту, депутат висловив розуміння того, що В.ЮЩЕНКО з почуття солідарності зі своїм другом, Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ відчував потребу поїхати до Тбілісі для висловлення своєї підтримки.

Водночас, зауважив Ч.ТЕННОК, заява Президента щодо попередження повернення російських кораблів до Севастополя виходила за рамки його повноважень.

«Прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО обрала іншу стратегію, стратегію збереження «холодної голови» під час кризи. Український прем’єр, яка особисто є об’єктом міжнародного ордеру на арешт, виданого Росією, знає дуже добре, що Україна повинна уникати нерозумних провокацій проти свого могутнього сусіда», - сказав депутат.

Він також порівняв спокійну поведінку Ю.ТИМОШЕНКО з поведінкою канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, яка зберігала жорсткий, але виважений тон у своїх зусиллях стримати російські реваншистські інстинкти.

При цьому євродепутат висловив переконання, що Україна має бути особливо обережною у питаннях збереження як територіальної цілісності, так і національної єдності, особливо враховуючи наявність замороженого конфлікту в Придністров’ї, а також те, що 30% громадян України представляють російськомовну спільноту.

У свою чергу, Е.БРОК зазначив, що В.ЮЩЕНКО, як «батько нації та гарант її суверенітету і безпеки» повинен забути про політичні розбіжності з Ю.ТИМОШЕНКО для консолідації прозахідної правлячої коаліції.

«В.ЮЩЕНКО у цей час кризи мав би зараз заборонити говорити всім тим у своїй адміністрації, хто, як пан КИСЛИНСЬКИЙ, намагаються заробити дешеві додаткові бали в суперечці з Ю.ТИМОШЕНКО напередодні виборів 2010 року», - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради та політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.