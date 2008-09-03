ЄП хоче більш чесного ставлення до шукачів притулку

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Європарламент вважає, що тримання під вартою можна застосовувати до шукачів притулку лише як крайній засіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Жан ЛАМБЕР (група “зелених” партій, Франція), схваленій на засіданні Європарламенту 2 вересня.

“За” проголосували” 609 депутатів, проти – 53, утрималися – 30.

В доповіді зазначається, що чинне на сьогодні так зване Дублінське законодавство щодо шукачів притулку в ЄС є занадто слабким, починаючи з наявності великої різниці в здійсненні оцінювання справ про надання притулку в різних країнах-членах ЄС.

Крім того, депутати вважають за необхідне уточнити термін “члени родини” та включити до нього всіх близьких рідних та довготривалих партнерів, зокрема тих, що не мають іншої родинної підтримки, а також дорослих дітей, нездатних піклуватися про себе самостійно.