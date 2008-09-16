ЄК дозволила злиття Sony Corporation of America та Sony BMG

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Єврокомісія дозволила Sony Corporation of America купити 50% акцій Sony BMG у компанії Bertelsmann AG (Німеччина) за 1,2 млрд. дол. (844 млн. євро).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Єврокомісією 15 вересня.

В результаті оборудки Sony Corporation of America стане одноосібним власником компанії Sony BMG.

Єврокомісія зазначає, що дійшла висновку, що таке злиття не вплине суттєво на конкурентне середовище в Європейській економічній зоні чи будь-якій її частині.

Sony Corporation of America належить японській Sony group і займається побутовою електронікою, індустрією розваг, звукозаписом та продажем музичних творів.

Sony BMG – спільне підприємство між Sony та Bertelsmann, створене в 2004 році, і займається пошуком та розвитком музикантів і продажем звукозаписів в цифровому форматі та на аудіоносіях.

Водночас, асоціація музичних компаній Європи IMPALA висловила своє обурення таким рішенням Єврокомісії.

Як зазначається у повідомленні асоціації, текст якого передано УНІАН, IMPALA вважає неймовірним, що Комісія схвалила таке рішення без проведення всебічного розслідування.

“Нове злиття повністю інтегрує другу найбільшу в світі музичну компанію з найбільшою компанією з виробництва побутової електроніки.

IMPALA була створена в 2000 році для допомоги незалежним музичним компаніям представляти їхні інтереси та сприяти розвитку конкуренції на музичному ринку. IMPALA об’єднує 4 тис. музичних компаній Європи та світу.