ЄК дозволила злиття Sony Corporation of America та Sony BMG
Асоціація музкомпаній проти
Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Єврокомісія дозволила Sony Corporation of America купити 50% акцій Sony BMG у компанії Bertelsmann AG (Німеччина) за 1,2 млрд. дол. (844 млн. євро).
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено Єврокомісією 15 вересня.
В результаті оборудки Sony Corporation of America стане одноосібним власником компанії Sony BMG.
Єврокомісія зазначає, що дійшла висновку, що таке злиття не вплине суттєво на конкурентне середовище в Європейській економічній зоні чи будь-якій її частині.
Sony Corporation of America належить японській Sony group і займається побутовою електронікою, індустрією розваг, звукозаписом та продажем музичних творів.
Sony BMG – спільне підприємство між Sony та Bertelsmann, створене в 2004 році, і займається пошуком та розвитком музикантів і продажем звукозаписів в цифровому форматі та на аудіоносіях.
Водночас, асоціація музичних компаній Європи IMPALA висловила своє обурення таким рішенням Єврокомісії.
Як зазначається у повідомленні асоціації, текст якого передано УНІАН, IMPALA вважає неймовірним, що Комісія схвалила таке рішення без проведення всебічного розслідування.
“Нове злиття повністю інтегрує другу найбільшу в світі музичну компанію з найбільшою компанією з виробництва побутової електроніки.
IMPALA була створена в 2000 році для допомоги незалежним музичним компаніям представляти їхні інтереси та сприяти розвитку конкуренції на музичному ринку. IMPALA об’єднує 4 тис. музичних компаній Європи та світу.