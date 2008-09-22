ЄК закликає ретельніше перевіряти продовольство з Китаю

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Єврокомісія закликає країни-члени ретельніше перевіряти імпорт продовольства з Китаю, що містить сухе молоко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сьогодні на брифінгу заявила представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ, коментуючи виявлення в харчових дитячих сумішах в Китаю небезпечної речовини – меламіну.

“Ми закликали посилити рівень контролю, в тому числі санітарного, на всі продукти з Китаю, що можуть містити молоко”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що дитячі суміші з Китаю офіційно в ЄС не імпортуються. Представник Єврокомісії також додала, що на сьогодні не було повідомлень від країн-членів про виявлення продовольства з Китаю з вмістом молока з меламіном.

Як повідомляв УНІАН, в Китаї було виявлено вміст в дитячих молочних сумішах небезпечної речовини меламіну. Загалом, в результаті вживання отруєної суміші постраждало 54 тис. дітей, з них понад 100 перебували у тяжкому стані. Отруєне молоко також було виявлено в Гонконгу. Меламін також було виявлено в йогуртах, морозиві та розчинній каві.