США через СОТ вимагають від ЄС скасувати мита на hi-tech

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) розгляне суперечку між ЄС та США щодо високотехнологічної продукції.

Як повідомляє агентство AFP, з посиланням на джерела в Секретаріаті СОТ, США, Японія та Тайвань поскаржилися на ЄС за запровадження мит на високотехнологічну продукцію імпортного походження, зокрема, на монітори та принтери.

США оцінюють, що загалом експорт продукції, щодо якої відбудуться слухання в СОТ, в світі у 2007 році становив 70 млрд. дол.